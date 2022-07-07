Вашингтон, , 09:21 — REGNUM Костюм Бэтмена, в котором снимался Джордж Клуни в ленте «Бэтмен и Робин» режиссёра Джоэла Шумахера, будет продан на аукционе. Об этом написало издание Variety.

Бэтмен с Робином Цитата из х/ф «Бэтмен и Робин». Реж. Джоэл Шумахер. 1997. США

Торги, организованные аукционным домом Heritage Auctions, будут проходить в США в период с 22 по 23 июля 2022 года. Стартовая цена лота составляет $40 тыс.

Напомним, премьера кинокомикса «Бэтмен и Робин» состоялась в 1997 году. Позднее картина была признана одним из худших фильмов о супергероях всех времён.

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