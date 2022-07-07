Тбилиси, , 21:58 — REGNUM Бывшая Михайловская больница в Тбилиси будет переформатирована в музей современного искусства, сообщает 6 июля грузинский телеканал «Имеди».

Шалва Бреус KANDINSKY PRIZE

Эта инициатива принадлежит российскому бизнесмену и меценату, уроженцу Батуми, Шалве Бреусу, который купил объект на аукционе за 16 миллионов лари ($ 5,5 млн.).

Других претендентов на покупку здания не было, так как проект предусматривал культурное назначение объекта и не был коммерчески интересен бизнесменам. Согласно условиям приватизации, на территории должен быть устроен многофункциональный комплекс, включающий музеи, библиотеки, кафе и другую общественную инфраструктуру, в которую в течение пяти лет будет инвестировано не менее 30 миллионов лари ($ около 10 млн.).

Бизнесмен уже давно работает над уникальным проектом Музея современного искусства совместно с ведущими мировыми специалистами. Кроме того, выбор места для музея продолжается уже много лет. Рассматривались архитектурно интересные места и памятники Венеции, Москвы, Брюсселя и Тбилиси, но Бреус остановил свой выбор на Тбилиси.

Проект предусматривает инвестиции в размере 5 миллионов лари ($ 1,7 млн.) в течение 30 лет, чтобы сохранить внешний вид исторического памятника. Бизнесмен планирует реализовать проект с участием ведущих мировых архитекторов, для чего в результате объявленного международного конкурса представители ведущих мировых архитектурных студий, отобранных на первом этапе, посетят Тбилиси.

«Музею нужны выставочные площади. В здании больницы нет таких помещений, поэтому нам приходится строить дополнительный комплекс. Мы должны изложить это таким образом, чтобы не нарушать исторический облик. Музей станет не только храмом, в который вы приходите и молитесь перед этими предметами, но и нашим домом, где молодежь будет чувствовать себя как дома», — сказал Бреус.

Напомним, что построенная в 1865 году Михайловская больница была первым заведением подобного профиля в Тбилиси.