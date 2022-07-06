Арзамас, Нижегородская область, , 23:46 — REGNUM Власти Нижегородской области намерены потратить ещё 15 млрд рублей на проекты по благоустройству Арзамаса. Так они надеются повысить привлекательность города для туристов.

Арзамас Wikipedia / Вадим Разумов

Работы по облагораживанию будут проводиться в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров».

В региональном правительстве отмечают, что Арзамас является единственным в Нижегородской области историческим поселением федерального значения.

Также стало известно о том, что сейчас в Арзамасе реализуются проекты по строительству Центра культурного развития и южного обхода, реставрации Арзамасского музыкального колледжа, Воскресенского и Спасо-Преображенского соборов, а также реконструкции Соборной площади и прилегающих к ней улиц.

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