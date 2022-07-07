Вашингтон, 7 июля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Остросюжетный сериал «Ваша честь» будет закрыт после второго сезона. Об этом 6 июля сообщило издание Deadline.

Кадр из трейлера Брайан Крэнстон в сериале «Ваша честь»

В настоящий момент ведётся съёмочный процесс второго сезона, однако исполнитель главной роли Брайан Крэнстон признался, что предстоящие эпизоды станут последними: «Сейчас я готовлюсь ко второму и последнему сезону «Ваша честь», который снимается для канала Showtime». Стоит отметить, что первый сезон шоу «Ваша честь» стал одним из самых успешных проектов на канале Showtime.

Напомним, сериал «Ваша честь» рассказывает об авторитетном судье, который попытается скрыть преступление своего единственного сына. Премьера первого сезона шоу состоялась в декабре 2020 года.