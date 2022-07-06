Вашингтон, , 23:40 — REGNUM В третьем квартале 2022 года цены на память DRAM могут снизиться на 10%. Об этом 6 июля сообщает портал Wccftech.

Полупроводники Mentor.com

Аналитическая компания TrendForce утверждает, что в связи с быстрым падением спроса на память DRAM со стороны потребителей в первой половине 2022 года поставщики начали обращаться к производителям с просьбами о снижении цен с целью не оказаться в ситуации переполнения складов.

Эксперты отметили, что в особенности эта проблема касается «относительно стабильного рынка серверов». Как пишет TrendForce в отчёте, если производители согласятся на изменение условий, в третьем квартале 2022-го цены на оперативную память могут снизиться на 3% — 10%, что в свою очередь повлияет на розничный сегмент рынка.