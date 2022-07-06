Донецк, , 23:40 — REGNUM Семь мирных жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли в результате артиллерийских обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает 6 июля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на своей странице в Telegram.

Смерть

По последним данным, от рук украинских нацистов погибли трое детей 2015 года рождения, юноша 2005 года рождения, двое мужчин и одна женщина.

«Поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц… н. п. Макеевка: погибли двое мальчиков 2015 г. р.; девочка 2015 г. р.; парень-подросток 2005 г. р.; мужчина 1952 г. р. …

г. Донецк, Петровский район: погибла женщина 1961 г. р. …

н. п. Ясиноватая: погиб мужчина 1987 г. р.», — указано в сообщении представительства ДНР.

Кроме того, за сутки огнём укронацистов ранены 19 мирных жителей.

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