Нижний Новгород, , 23:34 — REGNUM На работу в Нижегородскую область планируют дополнительно пригласить не менее 3 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана, передаёт «NewsNN» 6 июля.

Узбеки (сс) Adam Jones

Как отмечают в областном кадровом агентстве, узбекистанцам предложат устроиться на работу в качестве токарей, сварщиков, штукатуров, каменщиков, агрономов и подсобных рабочих.

Также стало известно о том, что в настоящее время на территории региона официально трудоустроены почти 10,5 тысячи граждан Узбекистана. Большинство из них работают на основании патентов подсобными рабочими, уборщиками, штукатурами, продавцами и фасовщиками.