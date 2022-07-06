Вашингтон, , 23:25 — REGNUM Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева не исключает, что мировая экономика может перейти к рецессии в 2023 году. Об этом она заявила 6 июля в интервью агентству Reuters.

Кристалина Георгиева EU2016 NL

«2022 год будет тяжёлым, но следующий год, возможно, будет ещё тяжелее. Мы наблюдаем возросшие риски рецессии в 2023 году», — сказала она.

В числе глобальных экономических проблем директор МВФ назвала ускорение инфляции, замедление экономического роста Китая и санкции в отношении России.

Напомним, ранее вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос не исключил рецессии в странах еврозоны в случае прекращения поставок газа из России.

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