7 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 07:46 — REGNUM Массовые расстрелы в США в День Независимости еще больше подорвали авторитет президента Джо Байдена. Многие расстроенные демократы высказывают мнение, что страна столкнулась с полномасштабным кризисом в ряде отраслей, а Байден, очевидно, не может или не хочет решать проблемы с должным рвением. Ответы Байдена во время пресс-конференций часто представляют собой кашу из ругани республиканцев, призыва американцев голосовать за демократов и оптимистических высказываний в конце. Однако по мнению многих демократов, такие комментарии выявляют неспособность главы Белого дома соответствовать моменту.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы столкнулись с вакуумом лидерства, и он его не заполняет», — рассказал Адам Джентлсон, консультант Демократической партии. — Я с пониманием отношусь к аргументу о том, что они [администрация Байдена] мало что могут сделать в законодательном плане. Но в моменты кризиса президент должен быть лидером. Когда люди испытывают страх, гнев и возмущение, они надеются на него, но в ответ получают не так уж много».

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Washingon Post.

«У Байдена есть 2 сильные стороны: работа с Конгрессом и внешняя политика. Несмотря на Афганистан (вывод войск из которого был очень неудачным, погибло 13 солдат), его успехи в объединении наших партнеров по НАТО против российской агрессии, а также восстановление наших демократических институтов и ценностей по всему миру оцениваются от пятерки с минусом до четверки с плюсом. Но вот всему остальному можно поставить двойку. Его личные интервью и городские собрания — это катастрофа. Если Байден не проведет полную переоценку своего управленческого потенциала и персонала, ему будет очень трудно стать эффективным руководителем», — считает Coppelia.

«Демократы должны массово выйти и проголосовать в ноябре, затем Байден должен уйти», — считает CaliScot.

«Дело не в новом президенте. Речь идет о том, чтобы решительно бороться за свои убеждения и противостоять хулиганам и лжецам. О том, чтобы превратить страх и безнадежность в решимость. Нам нужна новая агрессивная позиция, чтобы вселить в людей уверенность. И новая кровь — самый простой путь сейчас», — рассуждает Boca Rasto.

Уильям Хогарт. Встреча с избирателями. 1754

«Байден должен уйти! Пусть президентом станет Губернатор Калифорнии Ньюсом!» — восклицает A Distant Star.

«Не очень хороший знак для Байдена, когда такой большой сторонник, как Post, вынужден начать искать другого кандидата на президентских выборах 2024 года. Республиканцы и независимые опередили этот шаг, но теперь даже некоторые демократы вынуждены признать правду, которая является катастрофой для Байдена», — отмечает Enrique S.

«Не уверен, что перемены — это выход. Демократия работает только в том случае, если большинство верит в свободные и честные выборы. Не Байден сейчас является насущной проблемой, а то, что не удалось быстрее расправиться с теми, кто начал атаку на демократию. Общественность и СМИ знают виновных», — пишет Royski1.

«Трамп был катастрофой. Байден — это просто несбывшиеся ожидания», — уверен The Great A-Tuin.

«Многие демократы считают старика Байдена слабаком. Грустно», — указывает DeeMonte.

Ранее политический обозреватель Fox News Томи Ларен заявила, что президент США Джо Байден станет для Демократической партии США «козлом отпущения» после промежуточных выборов в палату представителей страны, которые состоятся в ноябре, после чего демократы «избавятся» от него.

Также Ларен назвала американского лидера «марионеткой», которой управляют крайне левые и уточнила, что гражданам США при этом заявят, что в их проблемах виновны только Байден и вице-президент Камала Харрис.

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