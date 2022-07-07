Вашингтон, 7 июля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Известный исполнитель DJ Khaled (Халед Мохамед Халед) сделал анонс будущей пластинки. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Скриншот YouTube DJ Khaled

Название и точная дата выхода проекта пока что не раскрываются. Ожидается, что предстоящий альбом станет тринадцатым полноформатным релизом музыканта.

Напомним, предыдущий альбом DJ Khaled под названием Khaled Khaled вышел 30 апреля 2021 года. «Гостями» релиза выступили Lil Wayne, Drake, Джастин Бибер, 21 Savage и многие другие.