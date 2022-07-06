Нижний Новгород, , 23:20 — REGNUM Власти Нижегородской области намерены предоставить 22,5 млн рублей местным кинотеатрам в качестве поддержки на фоне антироссийских санкций, введённых странами Запада. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

Субсидии на оплату коммунальных платежей и выплаты зарплат сотрудникам смогут получить одиннадцать компаний, работающих в сфере кинопроката.

Также стало известно о том, что в текущем году из бюджета Нижегородской области в общей сложности планируют потратить около 86 млн рублей на оказание финансовой помощи частным кинотеатрам.

ИА REGNUM напоминает, что согласно прогнозам, дефицит бюджета Нижегородской области к концу 2022 года достигнет 32,6 млрд рублей.