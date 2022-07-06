Бразилиа, 6 июля, 2022, 23:18 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Бразилии подтвердило факт смерти двоих бразильских граждан «в результате конфликта» на Украине, сообщает 6 июля ТАСС со ссылкой на посольство этой страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бразилия

Уточняется, что наёмники были ликвидированы не позднее 1 июля.

«Министерство иностранных дел через посольство Бразилии в Киеве получило подтверждение гибели 1 июля двух бразильских граждан на украинской территории вследствие конфликта в этой стране и поддерживает контакт с их родственниками для предоставления всей возможной помощи в рамках действующих международных договоров и местных правовых норм», — цитирует ТАСС ответ внешнеполитического ведомства Бразилии.

Личные данные погибших не указаны, подробности гибели не приводятся.

Напомним, ранее бразильские СМИ публиковали сообщения о смерти 40-летнего Дугласа Буриго и 39-летней Талиты ду Вали, которые ранее вступили в так называемый «интернациональный легион» территориальной обороны Украины.

С их учётом на территории Украины ликвидированы уже трое наёмников из Бразилии. В начале июня был уничтожен 44-летний Андре Луис Хака Баха.