Мурманск, 6 июля 2022, 23:17 — REGNUM Из резервного фонда правительства Мурманской области выделят еще 14,3 млн руб. на поддержку трудоустройства несовершеннолетних. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Чибис, сообщает правительство региона.
Размер материальной поддержки увеличивается с 2100 до 4200 руб. Она выплачивается к заработной плате подростка, напомнили в региональном министерстве труда и социального развития.
В этом году планируется трудоустроить на временные работы не менее 5,7 тысяч граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области стало больше убыточных предприятий.