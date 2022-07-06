Мурманск, , 23:17 — REGNUM Из резервного фонда правительства Мурманской области выделят еще 14,3 млн руб. на поддержку трудоустройства несовершеннолетних. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Чибис, сообщает правительство региона.

Трудоустройство подростков Yarmp.ru

Размер материальной поддержки увеличивается с 2100 до 4200 руб. Она выплачивается к заработной плате подростка, напомнили в региональном министерстве труда и социального развития.

В этом году планируется трудоустроить на временные работы не менее 5,7 тысяч граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области стало больше убыточных предприятий.