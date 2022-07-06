Бая-Маре , , 23:14 — REGNUM В ходе спецоперации сил быстрого реагирования румынской полиции в окрестностях Бая-Маре на северо-западе Румынии пресечена деятельность крупнейшего в регионе незаконного питомника, где выращивались собаки бойцовских пород. Об этом 6 июля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Собака Dineshraj Goomany

В указанных вольерах содержались 44 животных, которым регулярно вводились гормональные препараты. При этом, как утверждают специалисты, некоторые собаки подвергались хирургическим операциям и другим видам опытов. По словам аналитиков, абсолютное большинство содержавшихся в питомнике собак представляет угрозу для человека.

Владелец заведения задержан. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до двух лет лишения свободы. Дальнейшую судьбу собак будут решать представители местных волонтерских организаций.