Вашингтон, 6 июля, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Игра-демонстрация The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience вскоре пропадёт из каталогов онлайн-магазинов консолей. Об этом 6 июля сообщил портал Unrealengine.

Tobias_ET Матрица

Администрация сайта объявила, что демонстрация будет доступна только до 9 июля 2022 года. Она отметила, что владельцы PlayStation 5 или Xbox Series X, которые скачают игру до указанной даты, впоследствии смогут запустить её или скачать заново после удаления с накопителя.

Напомним, The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience была представлена 10 декабря 2021 года, во время трансляции вручения премии The Game Awards 2021. Игра, в основу которой лег фильм «Матрица: Воскрешение», помимо прочего, представляет собой демонстрацию возможностей «движка» Unreal Engine 5.