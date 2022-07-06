Саранск, , 22:55 — REGNUM Авиакомпания Nordwind Airlines в июле запускает рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Об этом сообщает авиакомпания.

Самолет (сс) Adrian Pingstone

В столицу рейсы будут осуществляться до шести раз в неделю, в Санкт-Петербург — трижды в неделю. Также три раза в неделю планируются вылеты в Сочи.

Все рейсы будут выполнять самолеты Embraer-190.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале откроют дополнительные авиарейсы в Сочи, Минводы и Казань.

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