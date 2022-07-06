Брянск, 6 июля 2022, 22:53 — REGNUM Украинские вооруженные формирования обстреляли из артиллерийских орудий приграничное село Некислица в Брянской области, сообщил 6 июля губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его данным, жертв и пострадавших нет.
«Сегодня вечером со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел села Некислицы Севского района», — написал Александр Богомаз.
В результате террористического обстрела какие-либо объекты жизнедеятельности и жилые строения повреждены не были.
Информацию уточняют на месте событий оперативные службы региона.
Напомним, в граничащих с Украиной Брянской, Белгородской и Курской областях России продлён «желтый» уровень террористической опасности.
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