Брянск, 6 июля, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Украинские вооруженные формирования обстреляли из артиллерийских орудий приграничное село Некислица в Брянской области, сообщил 6 июля губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

По его данным, жертв и пострадавших нет.

«Сегодня вечером со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел села Некислицы Севского района», — написал Александр Богомаз.

В результате террористического обстрела какие-либо объекты жизнедеятельности и жилые строения повреждены не были.

Информацию уточняют на месте событий оперативные службы региона.

Напомним, в граничащих с Украиной Брянской, Белгородской и Курской областях России продлён «желтый» уровень террористической опасности.