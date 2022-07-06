Варшава, , 22:50 — REGNUM Студия CD Projekt Red объявила, что однопользовательская игра Gwent: Rogue Mage выйдет 7 июля 2022 года. Об этом 6 июля сообщает портал IGN.

«Ведьмак» Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее этот проект был известен в Сети под названием Golden Nekker, он позиционируется как дополнение к «Гвинту», в котором сохранены основные механики оригинальной игры, при этом Gwent: Rogue Mage будет продаваться отдельно от многопользовательского «Гвинта».

Релиз состоится на ПК и мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Директор проекта Владимир Торцов пояснил, что CD Projekt Red решила выпустить игру после того, как поняла, что спустя годы после релиза третьего «Ведьмака» многие геймеры хотят «больше PvE-впечатлений от «Гвинта» (PvE (player versus environment) — «игрок против окружения»).

Отметим, что Gwent: Rogue Mage представляет собой коллекционную карточную игру-приквел к «Ведьмаку». Её действие происходит за сотни лет до рождения Геральта, геймеры выступят в роли могущественного мага Альзура.

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