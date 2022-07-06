Вашингтон, , 22:50 — REGNUM Братья Мэтт и Росс Даффер готовят для Netflix несколько проектов, среди которых адаптация популярного японского аниме «Тетрадь смерти». Об этом 6 июля Netflix сообщила на своей странице в Twitter.

Кадр из сериала «Очень странные дела» Kino-teatr.ru

Upside Down Pictures — новая компания, созданная братьями Даффер, будет разрабатывать кино и сериалы в рамках договора с Netflix. И у них уже есть довольно большой список проектов. Среди этих проектов также находится адаптация романа Стивена Кинга «Талисман».

Аниме «Тетрадь смерти» вышло в 2006 году и рассказывало японском старшекласснике Ягами Лайте, которому досталась тетрадь синигами (бога смерти) Рюка.