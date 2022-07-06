Монтрёй, Франция, 6 июля, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Компания Ubisoft анонсировала выход нового мобильного шутер Tom Clancy’s The Division Resurgence в 2023 году. Об этом 6 июля компания написала на своей странице в Twitter.

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Шутер будет иметь открытый мир, по которому игрок сможет свободно путешествовать и защищать жителей от вражеских банд. Сюжет игры будет разворачиваться в Нью-Йорке после эпидемии вируса.

Известно, что игра будет бесплатной для устройств на iOS и Android. Точной даты выхода игры компания не огласила.