Екатеринбург, 6 июля, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Суд приговорил создателя читов (специальных программ для обмана) для онлайн игр World of Tanks и World of Warships к двум с половиной годам лишения свободы. Информацию об этом опубликовал 6 июля Коммерсантъ.

Пресс-служба Wargaming World of Tanks Blitz

Создатель чита Андрей Кирсанов раскаялся и полностью признал свою вину. Ему инкриминировали ч. 2 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).

Напомним, что частная компания Wargaming подала в суд на Кирсанова за создание и продажу читерских программ, которые, по заявлению истца, нанесли компании ущерб в размере 670 миллионов рублей. Чит давал пользователю возмозможность автоматически прицеливаться в наиболее слабое место брони противника.