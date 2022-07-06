Штат Миссисипи, США, , 22:54 — REGNUM Известные актёры Микки Рурк и Мена Сувари снимутся в фильме Hunt Club режиссёра Элизабет Блейк-Томас («‎Немного дикарки»‎). Об этом сообщило издание Collider 6 июля.

Микки Рурк Цитата из к/ф «Рестлер». Реж. Даррен Аронофски. 2008. США — Франция

Предстоящая картина расскажет о мужчинах-охотниках, которые устраивают на необитаемом острове турниры для похищенных женщин до тех пор, пока не узнают об охоте на самих себя. Ожидается, что Рурк и Сувари исполнят в ленте главные роли.

Ранее актёрский состав Hunt Club пополнили Каспер Ван Дин, Майя Стоян, Уилльям Пельтц и Джессика Белкин. Съёмки триллера стартовали в Миссисипи (США) в июле 2022 года.

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