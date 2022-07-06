Ижевск, 6 июля, 2022, 22:29 — ИА Регнум. В апреле текущего года в Ижевске при проведении работ по благоустройству на улице 14-я была обнаружена сумка с человеческим черепом. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

tookapic Сумка

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, череп принадлежит мужчине, смерть наступила один-два года назад. Предположительный возраст погибшего — 40-60 лет, цвет сохранившихся волос — рыжий, передние зубы частично отсутствуют.

Управление призывает граждан, в том числе утратившим связь с близкими, оказать содействие в установлении личности погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения человеческих останков. Предположительно останки принадлежат женщине, возраст и личность которой сейчас устанавливается. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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