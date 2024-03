Стокгольм, 6 июля, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Издатель THQ Nordic и разработчик Experiment 101 выпустят игру Biomutant на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S 6 сентября 2022 года. Об этом 6 июля сообщает издание Gematsu.

Youtube.com|IGN Biomutant

THQ Nordic огласила технические характеристики игры на новых консолях. Издатель также рассказал, что владельцы игры на PlayStation 4 и Xbox One смогут перейти на версию для PlayStation 5 и Xbox Series S/X без дополнительных плат.

Biomutant — это игра про постапокалиптический мир, полный животных-мутантов, от создателей популярной франшизы Just Cause. Biomutant вышла на PlayStation 4, Xbox One и PC в 2021 году и понравилась 76% игроков.