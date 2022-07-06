Мончегорск, Мурманская область, , 22:28 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело об убийстве школьника в Мончегорске, сообщает пресс-служба ведомства.

Глава СКР Александр Бастрыкин Sledcom.ru

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Ефремову А. А. представить доклад о проведенных следственных действиях и поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате СКР», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство произошло 1 июля. Тело восьмилетнего мальчика с признаками насильственной смерти обнаружила его мать.