Мончегорск, Мурманская область, 6 июля, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело об убийстве школьника в Мончегорске, сообщает пресс-служба ведомства.

Sledcom.ru Глава СКР Александр Бастрыкин

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Ефремову А. А. представить доклад о проведенных следственных действиях и поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате СКР», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство произошло 1 июля. Тело восьмилетнего мальчика с признаками насильственной смерти обнаружила его мать.