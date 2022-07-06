Лондон, , 22:27 — REGNUM Британский премьер-министр Борис Джонсон не намерен уходить в отставку по просьбе членов правительства, уже оставивших свои должности, сообщает 6 июля телеканал Sky News со ссылкой на неназванный источник, близкий к Джонсону.

Борис Джонсон Garry Knight

По словам источника, Джонсон «абсолютно непокорен» и «продолжает бороться».

«Борис Джонсон «абсолютно непокорен» и «не собирается уходить в отставку», сообщил высокопоставленный источник из канцелярии премьера», — сообщает телеканал.

Кроме того, источник заявил, что вечером 6 июля Джонсон собирается назначить новых членов кабинета министров взамен ушедших в отставку.

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