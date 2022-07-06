Токио, 6 июля, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Японский издатель Square Enix опять переносит релиз игры Forspoken. Об этом 6 июля написала команда разработчиков проекта на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры 2022 года

«В результате продолжающихся обсуждений с ключевыми партнерами мы приняли стратегическое решение перенести дату запуска Forspoken на 24 января 2023 года», — говорится в сообщении.

Square Enix анонсировала релиз в 2020 году и планировалось, что игра выйдет в мае 2022 года. Позже издатель перенес премьеру на 11 октября 2022 года.