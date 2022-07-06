Бишкек, , 22:19 — REGNUM Продовольствие в Киргизии дорожает из-за того, что женщины в стране носят платья с юбками недостаточной длины. Об этом заявил главный имам Свердловского района киргизской столицы Садыбакас Доолов на проповеди, видеозапись которой опубликовали в соцсетях прихожане.

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«Цены на мясо выросло из-за того, что «мясо женщины» подешевело. Как вы знаете, «мясо женщины» дешевеет тогда, когда она ходит с открытым бедром, будто это большой палец или рука», — подчеркнул представитель духовенства.

Священнослужитель отметил, что «баранина на рынках будет оставаться дорогой до тех пор, пока старшие мужчины не покончат с этим безобразием».

Духовное управление мусульман Киргизии пообещав провести разбирательство и выяснить, с какой целью имам Садыбакас ажы Доолов решил заявить о влиянии длины женской одежды на цены на продовольствие.