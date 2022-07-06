Афины , , 22:34 — REGNUM Греческая полиция арестовала в Афинах организованную преступную группу, состоящую из граждан Грузии, сообщает 6 июля грузинский телеканал «Формула».

Арест Chris Yarzab

Преступники, которых возглавлял 72-х летний «вор в законе» Акакий Биланишвили по кличке «Како Никакой», специализировались на квартирных кражах. Они обокрали в Афинах и пригородах греческой столице, в общей сложности, 47 домов. Стоимость украденного превышает € 434 000. Полиция утверждает, что преступники взламывали замки и проникали в помещения чрезвычайно профессионально.

В настоящее время арестовано 13 человек, в том числе одна женщина. У преступников изъяты шесть пистолетов, ножи и кинжалы, ювелирные изделия, крупная сумма денег, а также 11 автомобилей.