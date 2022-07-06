София, , 22:18 — REGNUM Руководство крупнейшей болгарской газораспределительной компании «Булгаргаз» объявило о намерении повысить цены на свои услуги в среднем на 32%. Об этом 6 июля сообщает БНР.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уточняется, что соответствующая позиция была озвучена в ходе заседания комиссии по вопросам энергетики Народного собрания Болгарии. Как отметил исполнительный директор «Булгаргаза» Людмил Йоцов, причиной соответствующих изменений стало подорожание энергоносителей на мировых рынках. «В этом есть необходимость, поскольку мы не можем работать в убыток», — подчеркнул он.

Предполагается, что в ближайшее время инициатива «Булгаргаза» будет рассмотрена на заседании болгарской комиссии по водному и энергетическому регулированию.

Напомним, только за последний год стоимость газа в Болгарии поднималась восемь раз.