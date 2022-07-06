Владикавказ, 6 июля, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Воспитанники казачьего отряда «Пластуны», созданного при общеобразовательной школе станицы Терской Республики Северная Осетия-Алания, прошли тактическую подготовку в военно-полевых условиях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.

Игорь Кожевников ИА REGNUM Казачья шашка

Инструкторский сбор состоялся под руководством военнослужащих спецназа, пребывающих в запасе. Молодых казаков обучили умению скрытного передвижения, ориентированию на местности, системе сигналов. Ребята также усвоили навыки оказания первой помощи и транспортировки раненых.

«В условиях спецоперации в Донбассе мы усиливаем военную подготовку допризывников. Данным направлением деятельности мы занимаемся девять лет. Это закалка, формирование выносливости и мужества у наших казачат», — отметил атаман казачьей общины станицы Терской Сергей Мартынов.

По словам атамана, пять выпускников отряда «Пластуны» выполняют боевые задачи в районе проведения специальной военной операции на Украине.