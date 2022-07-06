София, , 22:15 — REGNUM Импортируемое в Болгарию зерно с Украины будет проходить дополнительную проверку непосредственно на болгарских складах с целью выявления некачественного сырья. Об этом сообщает БНР со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства болгарского технического правительства Ивана Иванова.

Зерно Александр Погожев © ИА REGNUM

По его словам, руководство Евросоюза запретило Софии вводить фитосанитарный контроль в отношении указанной продукции, однако соответствующий товар зачастую не отвечает рыночным требованиям.

«Мы нашли оптимальный вариант: указанная проверка будет осуществляться в частных ангарах, на деятельность которых не распространяются требования Брюсселя», — сообщил он.

Как именно болгарская сторона будет поступать с украинским зерном, не прошедшим подобную стандартизацию, не уточняется. Как предполагают независимые эксперты, оно будет отправляться в Западную Европу.