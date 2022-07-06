София, 6 июля, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Импортируемое в Болгарию зерно с Украины будет проходить дополнительную проверку непосредственно на болгарских складах с целью выявления некачественного сырья. Об этом сообщает БНР со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства болгарского технического правительства Ивана Иванова.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно

По его словам, руководство Евросоюза запретило Софии вводить фитосанитарный контроль в отношении указанной продукции, однако соответствующий товар зачастую не отвечает рыночным требованиям.

«Мы нашли оптимальный вариант: указанная проверка будет осуществляться в частных ангарах, на деятельность которых не распространяются требования Брюсселя», — сообщил он.

Как именно болгарская сторона будет поступать с украинским зерном, не прошедшим подобную стандартизацию, не уточняется. Как предполагают независимые эксперты, оно будет отправляться в Западную Европу.