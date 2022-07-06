Бразилиа, 6 июля, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Издательская компания GameMill Entertainment и студия Flux Games анонсировали видеоигру Cobra Kai 2: Dojos Rising. Об этом 6 июля сообщает портал Gematsu.

Карате

В пресс-релизе разработчики отметили, что игра продолжает сагу «Кобра Кай». Она предложит геймерам набрать сильную команду, оттачивать собственный боевой стиль и привести своё додзё к победе в чемпионате All Valley. Узнать подробности об игре можно на сайте проекта. Релиз состоится «осенью» 2022 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и ПК (Steam).

Напомним, первую игру серии Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues Flux Games выпустила 27 октября 2020 года. Её ПК-версия имеет «Очень положительные» отзывы в сервисе Steam.