София, , 22:09 — REGNUM Сотни жителей столицы Болгарии Софии вышли вечером 6 июля на акцию с требованием к городской администрации и местным правоохранительным органам ввести жесткие меры в отношении нарушителей правил дорожного движения. Об этом сообщает БНР.

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Демонстрация была организована представителями болгарских общественных организаций. Поводом для проведения мероприятия стало крупное ДТП в Софии, в ходе которого известный спортсмен за рулем внедорожника сбил насмерть двух женщин, а затем скрылся с места происшествия. Впоследствии предполагаемого виновника происшествия задержали: в его водительском удостоверении было зафиксировано 46 неоплаченных штрафов.

В данный момент протестная акция проходит у здания Управления МВД Болгарии в Софии. Манифестанты выступили за увольнение руководства дорожно-патрульной службы страны.

Полиция не предпринимает мер по разгону несанкционированного выступления.

Напомним, только с начала 2022 года в Болгарии произошло более 900 крупных ДТП. В большинстве случаев виновные в гибели людей водители избежали наказания.