Москва, 6 июля, 2022, 22:06 — ИА Регнум. На территории Донецкой и Луганской Народных республик российские отряды разминирования нашли и обезвредили свыше 48,5 тыс. взрывоопасных предметов, сообщил 6 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Mil.ru Сапёры

Задачи по очистке территории Донецкой и Луганской Народных республик от мин и неразорвавшихся боеприпасов выполняют отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России.

«Всего проверено: 3760,44 га территории, 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); два моста и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 48 694 взрывоопасных предмета», — рассказал начальник российского Национального центра управления обороной.