Москва, , 21:58 — REGNUM В морских портах Украины до сих пор остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств, сообщил 6 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Морская мина Navylive.dodlive.mil

Он пояснил, что их выходу в море препятствуют угроза обстрела со стороны украинских военных и выставленные ими морские минные заграждения. При этом Киев всячески уклоняется от контактов с представителями иностранных компаний-судовладельцев.

«В результате проведенного комплекса мероприятий силами Военно-Морского Флота России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, в плановом порядке продолжается восстановление портовой инфраструктуры.

Вооруженными Силами Российской Федерации созданы необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения судов:

в Черном море (ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) — для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 139 миль и шириной три мили;

в Азовском море (круглосуточно) — для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной две мили в направлении Черного моря.

Детальная информация о порядке функционирования морских гуманитарных коридоров ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках», — рассказал Мизинцев.

Он также отметил, что сохраняется опасность столкновения с украинскими морскими минами, сорванными с якоря и дрейфующими в море.

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