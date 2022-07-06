Париж, 6 июля, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Сегодня, 6 июля, французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил о продлении контракта с 23-летним воспитанником и французским фланговым защитником Коленом Дагба до 2025 года.

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Как сообщает журналист Фабрицио Романо, следующий сезон Колен Дагба проведет в «Страсбуре» на правах аренды. В арендном соглашении не будет предусмотрена опция выкупа.

В прошедшем сезон Колен Дагба принял участие лишь в пяти матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле Дагба провел 336 минут.

На данный момент трансферная стоимость французского защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.