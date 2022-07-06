Тбилиси, 6 июля, 2022, 21:53 — ИА Регнум. Свободное передвижение туристов в центре Тбилиси становится невозможным из-за угроз, грабежей и вымогательств, сообщает 6 июля грузинский телеканал «TV Пирвели».

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Группа цыган-подростков на проспекте Агмашенебели постоянно нападает на туристов. Последний инцидент произошел в центре Тбилиси совсем недавно, подростки нанесли физическую травму молодой женщине. Население просит о помощи, но полиция не примает мер для предотвращения преступлений.

«Грабежи туристов продолжаются постоянно в течение нескольких месяцев, а МВД никак не реагирует. Это системное преступление. Теперь, когда местное население стало протестовать, вы видите, сколько полицейских пришло сюда, да ещё они и обиделись. Наша задача состоит не в том, чтобы беспокоить полицейских, а в том, чтобы полиция отреагировала на конкретных преступников, которые грабят туристов в центре Тбилиси», — сказал правозащитник Александр Кобаидзе.