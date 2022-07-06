Нижний Новгород, , 21:49 — REGNUM В Нижнем Новгороде планируют наладить сборку грузовых электромобилей «Kangaroo Electro J2-P» грузоподъёмностью до 450 килограммов. Об этом сообщили в мэрии столицы Приволжья сегодня, 6 июля.

Нижний Новгород (сс) Юрий Лебедев

Разработчиком нового грузового электрокара является российская компания «КТС» с производством в Калужской области.

В муниципалитете отмечают, что экологичные электрогрузовики могут проезжать без подзарядки 350 километров, заряжаются от стандартной бытовой розетки с напряжением в 220 вольт и могут быть модифицированы как для доставки товаров, так и для уборки города.

Планируется, что сборкой новых грузовых электромобилей займётся компания «Нижегородец», на территории которой недавно открылось производство зарядных станций для электрокаров в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

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