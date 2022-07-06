Москва, , 21:47 — REGNUM Из опасных районов Украины и Донбасса в Россию за последние сутки эвакуированы свыше 24 тыс. человек, сообщил 6 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Эвакуация гражданских Никита Третьяков © ИА REGNUM

Всего с начала специальной военной операции из опасных районов было вывезено 2 359 135 человек, из которых 371 925 детей, уточнил он.

«Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 068 человек, в том числе 3726 детей, а всего с начала специальной военной операции — 2 359 135 человек, из которых 371 925 детей.

Государственную границу Российской Федерации пересекли 368 685 личных автомобилей, в том числе за сутки — 4310.

В субъектах Российской Федерации штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий», — рассказал Михаил Мизинцев.

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