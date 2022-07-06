Неаполь, Италия, , 21:45 — REGNUM Сегодня, 6 июля, директор туринского «Ювентуса» Федерико Черубини провел встречу с представителями 31-летнего центрального защитника «Наполи» и сборной Сенегала Калиду Кулибали.

Калиду Кулибали Www.sscnapoli.it

По информации источника, «Ювентус» рассматривает Кулибали в качестве замены 22-летнему центральному защитнику сборной Нидерландов Маттейсу де Лигту, в подписании которого заинтересованы лондонский «Челси» и мюнхенская «Бавария»

Текущее соглашение Кулибали с «Наполи» рассчитано до 30 июня 2023 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 31-летнего сенегальца в 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Калиду Кулибали принял участие в 27-ми турах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.