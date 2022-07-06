Бишкек, 6 июля, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Некоторые сотрудники госавтоинспекции портят все усилия правительства и населения по повышению привлекательности Киргизии для туристов. Об этом в соцсетях заявил руководитель Ассоциации туроператоров республики Сергей Глуховеров.

Sarinform.com Сотрудник ГИБДД

«Подчеркну, не все автоинспекторы, так как большинство ответственно и с улыбкой на лице делают свою работу. А есть те, кто не просто портит, а пугает туристов и опускает репутацию всей страны!», — сказал он.

По словам Глуховерова, за несколько дней в ассоциацию обратились сразу несколько человек, сообщивших о «безобразном поведении некоторых сотрудников ГАИ».

Автоинспекторы остановили машину с зарубежными туристами и потребовали показать им разрешение на заводской крытый багажник, угрожая отогнать автомобиль на штрафстоянку.

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Также иностранцы неоднократно жаловались на то, что сотрудники ГАИ используют экспресс-тесты, которые демонстрируют наличие алкоголя в крови водителя, а когда задержанные туристы предлагают сдать анализы в медучреждении, их сразу же отпускают, даже не извинившись.

«В результате они психанули и сказали, что больше никому не посоветуют ехать в Киргизию», — добавил глава туристической ассоциации.

Сергей Глуховеров обратился к руководству Министерства внутренних дел с призывом донести до недобропорядочных автоинспекторов, что «они позорят всю страну, и по ним судят о гостеприимстве всего народа».

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