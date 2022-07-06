Ноттингем, Великобритания, , 21:40 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, «Ноттингем Форест» не заинтересован в подписании воспитанника туринского «Ювентуса» Мойзе Кина, права на которого принадлежат «Эвертону».

Мойзе Кин Instagram.com/moise_kean

В следующем сезоне 22-летний форвард сборной Италии Кин будет также выступать за «Ювентус» на правах аренды. После истечения срока арендного соглашения «старая синьора» выкупит футболиста.

На данный момент трансферная стоимость Мойзе Кина, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 24 миллиона евро.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Кин принял участие в 32-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.