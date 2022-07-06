Москва, 6 июля, 2022, 21:40 — ИА Регнум. Инфляция в России по состоянию на 1 июля замедлилась до 16,19% в годовом выражении с 16,22% неделей ранее. Такие данные приводятся в новом обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

ИА REGNUM Инфляция

Ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России за период с 25 июня по 1 июля выросли в среднем на 0,23%, а с начала года цены выросли на 11,77%. Недельный рост цен произошёл на фоне индексации тарифов ЖКХ с 1 июля на 4,21%.

В Минэкономразвития отмечают, что основной сдерживающий эффект на инфляцию продолжает оказывать продовольственный сегмент, где сохраняются высокие темпы снижения цен на овощи и фрукты, а также замедляется рост цен на другие продукты питания. Снижение цен в этом сегменте на отчётной неделе ускорилось до 0,38% с 0,30% неделей ранее.

В секторе непродовольственных товаров цены снизились на 0,07%, несмотря на возобновление роста цен на легковые автомобили и на бытовую химию. Электро- и бытовые приборы, строительные материалы, одежда и обувь продолжили дешеветь. Рост цен на большинство остальных товарных групп в данном сегменте замедлился. Цены на автомобильный бензин снижались семнадцатую неделю подряд.

В сегменте регулируемых и туристических услуг цены выросли на 3,65% после роста на 0,79% неделей ранее. При этом в связи с периодом отпусков продолжилось сезонное удорожание туристических услуг: стоимость авиабилетов выросла на 7,3%, санаторно-оздоровительных услуг — на 1,2%.