Украина относится к белорусским наёмникам как к пушечному мясу
Минск, 6 июля, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Уничтожение на Украине «лица» «Полка Калиновского» Ивана Марчука и других белорусских наёмников иллюстрирует полное фиаско украинской кампании «змагаров». Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 6 июля высказал публицист Константин Двинский.
По мнению публициста, украинское командование намеренно бросало белорусских наёмников на самые опасные участки фронта. «Белорусов им не жалко, для киевского режима это просто пушечное мясо. В Киеве что Лукашенко, что «калиновцы» — граждане государства-«соагрессора», отсюда и такое отношение», — считает Двинский.
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Политолог Олег Ковалёнок полагает, что с потерей значительной части бойцов «Полка Калиновского» белорусская оппозиция потеряла последний инструмент политической борьбы с действующей властью в Белоруссии.
Политолог считает, что теперь у прозападной оппозиции нет даже теоретической возможности как-то повлиять на ситуацию в Белоруссии.
Как сообщало ИА REGNUM, группа белорусских нацистов, включая главаря отряда наёмников «Волат» Ивана Марчука, была ликвидирована в ходе боёв под Лисичанском. Часть боевиков попала в плен.