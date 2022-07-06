Минск, 6 июля, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Уничтожение на Украине «лица» «Полка Калиновского» Ивана Марчука и других белорусских наёмников иллюстрирует полное фиаско украинской кампании «змагаров». Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 6 июля высказал публицист Константин Двинский.

Euroradio.fm Белорусские националисты в АТО

Константин Двинский «Даже по текстам в телеграм-канале «Полка Калиновского» видно, что белорусские боевики совершенно деморализованы. Они полагали, что приехали поучаствовать в весёлом «сафари на москалей», а в итоге сложили свои дурные головы в бою за Лисичанск, который теперь навсегда русский. Думаю, желающих повторить судьбу Марчука и его «побратимов» в Белоруссии теперь не найдётся».

По мнению публициста, украинское командование намеренно бросало белорусских наёмников на самые опасные участки фронта. «Белорусов им не жалко, для киевского режима это просто пушечное мясо. В Киеве что Лукашенко, что «калиновцы» — граждане государства-«соагрессора», отсюда и такое отношение», — считает Двинский.

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Политолог Олег Ковалёнок полагает, что с потерей значительной части бойцов «Полка Калиновского» белорусская оппозиция потеряла последний инструмент политической борьбы с действующей властью в Белоруссии.

Светлана Тихановская и её коллеги. Этот план изначально был обречён на провал, поскольку сотня боевиков, пусть и с военным опытом, не могла бы ничего противопоставить десяткам тысяч белорусских силовиков. Теперь же речь может идти даже не о сотне, а о считаных единицах. Так что идея захвата власти военным путём окончательно снимается с повестки дня». Олег Ковалёнок «После того, как уличная активность в белорусских городах сошла на нет, оппозиции оставалось уповать только на силовой сценарий. «Калиновцы» были той соломинкой, за которую пытались ухватитьсяи её коллеги. Этот план изначально был обречён на провал, поскольку сотня боевиков, пусть и с военным опытом, не могла бы ничего противопоставить десяткам тысяч белорусских силовиков. Теперь же речь может идти даже не о сотне, а о считаных единицах. Так что идея захвата власти военным путём окончательно снимается с повестки дня».

Политолог считает, что теперь у прозападной оппозиции нет даже теоретической возможности как-то повлиять на ситуацию в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, группа белорусских нацистов, включая главаря отряда наёмников «Волат» Ивана Марчука, была ликвидирована в ходе боёв под Лисичанском. Часть боевиков попала в плен.