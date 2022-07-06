Москва, 6 июля, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Украинские вооруженные формирования продолжают использовать объекты медицинской инфраструктуры в военных целях, сообщил 6 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

В частности, такие случаи зафиксированы в Угледаре, Кропивницком, Бахмуте, Константиновке, Одессе.

«В Угледаре Донецкой Народной Республики в городской стоматологической клинике (ул. Молодежная) украинскими националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к учреждениям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено;

в Кропивницком Кировоградской области на территории Центральной районной больницы (ул. Паршутина) размещен штаб территориальной обороны, склады вооружения и боеприпасов;

в Бахмуте Донецкой Народной Республики в больнице № 2 (ул. Обороны) размещены раненые боевики украинских националистических формирований, при этом всех гражданских больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения;

в Константиновке Донецкой Народной Республики на территории больницы № 2 (ул. Инженерная) украинскими националистами оборудованы огневые позиции, на прилегающей территории размещено тяжелое вооружение, а в помещениях удерживаются жители близлежащих домов.

Кроме того, на крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины (ул. Канатная) военнослужащие ВСУ оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами, в том числе иностранного производства, а на прилегающей территории разместили бронетехнику», — сообщил Мизинцев.

«Несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, эти и другие подобные факты до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения и мировой общественности», — подчеркнул начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации.