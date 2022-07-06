Бишкек, , 21:37 — REGNUM Из бюджета Киргизии выделили 1,6 млрд сомов (1,14 млрд рублей) на подготовку к строительству Камбаратинской ГЭС-1. Об этом заявил вице-премьер-министр Бакыт Торобаев на встрече с жителями Джалал-Абадской области.

Флаг Киргизии

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По словам высокопоставленного чиновника, эти деньги планируют потратить на подведение дороги и линии электропередачи к будущему месту строительства гидроэлектростанции, организацию посёлка для строителей и проведение взрывных работ.

ИА REGNUM напоминает, что Министерство финансов Киргизии обещает выделить $498 млн (более 31,3 млрд рублей по текущему курсу) на первый этап строительства ГЭС «Камбар-Ата — 1», которую киргизские власти планируют построить и ввести в эксплуатацию в течение ближайших трёх-пяти лет.

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